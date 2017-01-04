真版棋靈王 神秘棋手Master58勝不敗
近日在圍棋界掀起一陣旋風的神秘棋手Master，今晚在網路平台與中國大陸好手常昊對陣，Master執白子在第178手獲勝，今天一天連勝台灣周俊勳、中國聶衛平與常昊等，寫下58勝不敗戰績。
Master從去年12月29日在中國圍棋網站出現之後，如旋風般席捲中、日、韓、台各國高手，包括世界排名第一的中國柯潔、南韓第一人朴廷桓、史上第一個同時擁有日本7大頭銜的井山裕太、台灣紅面棋王周俊勳等，都是Master的手下敗將。
從12月29日到今天，除了元旦休兵之外，Master在僅僅6天的時間就寫下了58勝的成績，只有一場因為對手中途退出算和局，今天上午先勝周俊勳，中午挑掉聶衛平，晚上原本要戰南韓傳奇李昌鎬，但臨時換成常昊，Master還是拿下勝利。
漫畫「棋靈王」中，主角佐為透過另一名主角進藤光之中，在圍棋網站化名為「Sai」，一路戰勝多名好手。Master的出現，也讓人聯想到Sai的情況。由於透過圍棋網站對奕，沒有人知道Master的真面目，尋找Master也成為圍棋界目前最夯的話題。
有人猜測Master是AlphaGo的進化版、也有人猜測是中國大陸發展的AI人工智慧棋手；另外，由於Master最早註冊的國家是南韓，更讓Master的身分撲朔迷離，連中國大陸名棋士古力也表示將提供10萬人民幣給第1個擊敗Master的棋手，一場追逐Master的活動，彷彿重現棋靈王中的劇情。1060104
(中央社)
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