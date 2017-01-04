非盟主席抨擊 有領導人讓人民水深火熱

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非洲聯盟委員會主席德拉米尼-朱瑪的新年談話中，期盼領導人善盡保護弱勢，她抨擊某些國家領導人讓人民水深火熱、苦不堪言，其中又以南蘇丹總統基爾為甚。

德拉米尼-朱瑪（Nkosazana Dlamini-Zuma）昨天在非洲聯盟（AU）總部所在地衣索比亞（Ethiopia）首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）發表新年談話時，做以上表示。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）昨天引述德拉米尼-朱瑪報導指出，南蘇丹是全球最年輕的國家，卻在獨立僅2年後的2013年爆發基爾（Salvar Kiir ）與前副總統馬查爾（Riek Machar ）因政爭所延燒的嚴重武裝衝突。

衝突造成至少50萬人被殺，200多萬人流離失所無家可歸。

除了指責基爾，她同時指出其他國家也正面臨危機、坐困愁城中，包括蒲隆地（Burundi）、中非共和國（Central African Republic ）與甘比亞（Gambia），起因皆因政府行政效力不彰所致。

68歲的德拉米尼-朱瑪是南非總統朱瑪的前妻，擁有博士學位，曾擔任南非的內政、外交與衛福部長，2012年7月出任非洲聯盟委員會主席至今，政治經歷十分豐富完整，有支持者希望她能於2018年參與南非總統大選。

她說：「我們的政府是要保護弱勢、為民服務，而不是成為國家倒退、民不聊生的推手。非洲人民應可得到更好的生活，我們必須同心協力為美好的明天而努力。」

她同時再三敦促各方政黨應以民意為優先，遵守憲法，而非總以暴力解決所有的選舉爭端。1060104

(中央社)