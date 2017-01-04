非盟主席抨擊 有領導人讓人民水深火熱
非洲聯盟委員會主席德拉米尼-朱瑪的新年談話中，期盼領導人善盡保護弱勢，她抨擊某些國家領導人讓人民水深火熱、苦不堪言，其中又以南蘇丹總統基爾為甚。
德拉米尼-朱瑪（Nkosazana Dlamini-Zuma）昨天在非洲聯盟（AU）總部所在地衣索比亞（Ethiopia）首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）發表新年談話時，做以上表示。
南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）昨天引述德拉米尼-朱瑪報導指出，南蘇丹是全球最年輕的國家，卻在獨立僅2年後的2013年爆發基爾（Salvar Kiir ）與前副總統馬查爾（Riek Machar ）因政爭所延燒的嚴重武裝衝突。
衝突造成至少50萬人被殺，200多萬人流離失所無家可歸。
除了指責基爾，她同時指出其他國家也正面臨危機、坐困愁城中，包括蒲隆地（Burundi）、中非共和國（Central African Republic ）與甘比亞（Gambia），起因皆因政府行政效力不彰所致。
68歲的德拉米尼-朱瑪是南非總統朱瑪的前妻，擁有博士學位，曾擔任南非的內政、外交與衛福部長，2012年7月出任非洲聯盟委員會主席至今，政治經歷十分豐富完整，有支持者希望她能於2018年參與南非總統大選。
她說：「我們的政府是要保護弱勢、為民服務，而不是成為國家倒退、民不聊生的推手。非洲人民應可得到更好的生活，我們必須同心協力為美好的明天而努力。」
她同時再三敦促各方政黨應以民意為優先，遵守憲法，而非總以暴力解決所有的選舉爭端。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。