去年大陸300城市售地收入增三成

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大陸證券時報網4日報導，中國指數研究院今日發表的最新資料顯示，2016年，全中國300城市，土地供需小幅下降，重點城市成交活躍，帶動地價及溢價率上揚，土地出讓金年增加三成。一線城市中，僅深圳出讓金高於2015年，北京、廣州跌至歷史同期低位。

資料顯示，2016年全中國300城市土地，出讓金總額為2兆9047億元人民幣，年增加31％，受住宅用地價格上揚影響，住宅類用地出讓金佔比增加約6％，達到78％，商辦及工業用地合計佔比22％。

(工商)