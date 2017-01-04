新創業海嘯來襲 公路新法罰Uber也要罰這些業者…

交通部配合公路法修正研擬的裁罰基準。（張家豪翻攝）

交通部配合公路法修正研擬的裁罰基準。（張家豪翻攝）

總統府今正式公布公路法修正案，最快周五開罰，交通部也於今晚發布裁罰基準，Uber被罰1到5次，處100萬到2000萬罰鍰，違規累計6次，罰2500萬；Uber司機裁罰從10萬起跳，最高罰20萬。

但其實新法是針對非法經營「汽車運輸業」者，意謂被裁罰的不會只有Uber。

如交通部配合公路法修正案發布的「未經核准經營汽車運輸業及計程客運服務業裁罰基準」，明定裁罰項目就有「個人以小型車、機車違法經營汽車運輸業」、「以法人、非法人團體或其他組織違法經營汽車運輸業者」。

因此，包括Uber推出，以網路平台與餐廳合作，並招募機車騎士利用閒暇時間送餐的「UberEATS」，日前被交通部認為未合法登記《 汽車運輸業管理規則》中的「汽車貨運業」；還有提供類似服務的foodpanda和Foodies Express，都可依公路新法開罰。

此外，在香港成立，同樣招募機車騎士提供快遞服務的「Lalamove啦啦快送」在台灣經營後，交通部也屢次予以警告及裁罰，未來也將適用新法。

但事實上，啦啦快送曾跟交通部說明，機車送貨早已普遍被快遞業者採用，但交通部則表示，合法快遞業者皆登記為汽車貨運業，就可用機車送貨。

另外，新法也增列檢舉獎金，相關辦法最快下周預告，14到60天可上路。但不會影響檢舉人權益，辦法生效後，就會追認獎金到公路新法生效當日。屆時會視裁罰金額多寡，且走完司法訴願程序，實收罰鍰後，再發給不同比例檢舉獎金。

對此，新創界人士批評，政府為了裁罰Uber，卻可能引來整個新創產業的寒冬，海嘯將至。

(中時)