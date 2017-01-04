新創業海嘯來襲！公路新法罰Uber也要罰這些業者
總統府今正式公布公路法修正案，最快周五開罰，交通部也於今晚發布裁罰基準，Uber被罰1到5次，處100萬到2000萬罰鍰，違規累計6次，罰2500萬；Uber司機裁罰從10萬起跳，最高罰20萬。
但其實新法是針對非法經營「汽車運輸業」者，意謂被裁罰的不會只有Uber。
如交通部配合公路法修正案發布的「未經核准經營汽車運輸業及計程客運服務業裁罰基準」，明定裁罰項目就有「個人以小型車、機車違法經營汽車運輸業」、「以法人、非法人團體或其他組織違法經營汽車運輸業者」。
因此，包括Uber推出，以網路平台與餐廳合作，並招募機車騎士利用閒暇時間送餐的「UberEATS」，日前被交通部認為未合法登記《 汽車運輸業管理規則》中的「汽車貨運業」；還有提供類似服務的foodpanda和Foodies Express，都可依公路新法開罰。
此外，在香港成立，同樣招募機車騎士提供快遞服務的「Lalamove啦啦快送」在台灣經營後，交通部也屢次予以警告及裁罰，未來也將適用新法。
但事實上，啦啦快送曾跟交通部說明，機車送貨早已普遍被快遞業者採用，但交通部則表示，合法快遞業者皆登記為汽車貨運業，就可用機車送貨。
另外，新法也增列檢舉獎金，相關辦法最快下周預告，14到60天可上路。但不會影響檢舉人權益，辦法生效後，就會追認獎金到公路新法生效當日。屆時會視裁罰金額多寡，且走完司法訴願程序，實收罰鍰後，再發給不同比例檢舉獎金。
對此，新創界人士批評，政府為了裁罰Uber，卻可能引來整個新創產業的寒冬，海嘯將至。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。