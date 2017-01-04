全錄（Xerox）把公司一分為二後，股價在周二，即2017年首個交易日就飆漲近2成，分析師也調升全錄的展望。

分割後專注經營影印機與印表機業務的全錄，股價在周二狂飆19.83％，收6.89美元。全錄在分割前的股價為8.73美元。經完成分割後調整的股價為5.75美元，周二開盤就是以此基準來交易。

至於把商業服務分割出去而成為新公司的Conduent，其股票在紐約證交所（NYES）交易。其周二股價大跌近8％，收13.72美元。

根據分割後的安排，全錄股東每持有5股公司的普通股，就會獲得1股Conduent普通股。全錄股價在周二狂飆的主因之一，是透過分割而從Conduent的持股轉讓中取得18億美元現金。全錄有意以這筆現金去償還其約20億美元債務。

(工商)