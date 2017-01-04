王建民返美 經典賽還沒說死

王建民偕家人4日晚間搭機赴美，提早備戰新球季。（陳麒全攝）

王建民偕家人4日晚間搭機赴美，提早備戰新球季。（陳麒全攝）

王建民4日晚間搭機返美，在桃園機場被上百名球迷簇擁，也再次被問到是否參加經典賽的問題。對此建仔表示，中華隊總教練郭泰源持續與他保持聯絡，現在就是先回美國，先作自主訓練，還沒有做最後的打算。

「沒有什麼計畫，現在就是先回美國，先送小孩子上課。先作自主訓練，看後面的程序怎麼樣。」王建民說。

王建民今年的新東家尚未敲定，返回美國奧蘭多的住處，就是持續等待新球隊的消息，並進行自主訓練。對於未來的落腳處和角色定位，建仔說，美聯和國聯球隊都沒差，至於先發還是後援，則要看球隊的需要，再做調整。

(中時電子報)