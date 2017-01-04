林依晨率師弟妹拍照 年曆走黑白風

林依晨率師弟妹拍年曆。(周子娛樂提供)

張睿家(左)及林柏宏。(周子娛樂提供)

林依晨。(周子娛樂提供)

邱偲琹。(周子娛樂提供)

陳柏融。(周子娛樂提供)

林依晨所屬經紀公司周子娛樂，去年成績亮眼，每位藝人在戲劇上分別嶄露頭角、佔一席之地。她日前帶著師弟妹拍攝2017年年曆，邀來知名攝影師蘇益良及林炳存操刀，以時尚英倫為主軸並帶上簡單復古的色調，希望以不同元素給大家視覺上的變化，亦象徵旗下藝人們將在演藝事業上有更多不同的突破與呈現。

林依晨去年主演的國片《我的蛋男情人》票房破千萬，今年有兩部重要的戲將開拍，從年頭檔期排到年尾；太陽系暖男張睿家，近日從北京long stay三個月拍完網劇《最佳女配》返台，農曆年後緊接著為電視電影《濁流》以及電影《最完美的女孩》展開宣傳，代言的運動品牌《Brooks》全新一季拍攝與活動也進行中。

林柏宏去年憑《六弄咖啡館》奪得金馬獎男配角獎，2017除了正在拍攝的新戲《給19歲的我自己》外，也接下許多代言及戲劇邀約，希望能讓粉絲看到不同面向的他。孫沁岳在三立8點華劇《獨家保鑣》中溫暖呵護的形象廣受女性客戶喜愛，2月將拍寫真書，4月發行。

簡宏霖時尚帥氣，已談定數家2017年的代言，正忙於新戲的前置工作和籌備寫真書的拍攝，預計2月發行。李迪恩新戲將在一月開拍，張洛偍也有新戲邀約。

產後的張家慧，身材恢復神速，育兒更不假他人之手，喜歡帶著兒子看世界，也因為陪伴小孩的關係推掉多部戲劇，跟所有媽媽的想法一樣覺得小孩的成長只有一次，但透露可能太久沒演戲，常犯戲癮，如果有好劇本與角色，不排斥復出接戲。黃心娣正拍金鐘團隊三鳳製作的新戲《稍息立正我愛你》，飾演曾之喬的高中閨蜜，繼網劇《校花的貼身高手》中女打仔形象後，又化身為文藝女學生。

邱偲琹與高捷主演的電影《林北小舞》，將於今年3月10日上映，主要講述父女間的情感關係與相處，電影中邱偲琹將有不同以往白甜美的造型，做很大突破。

「台版小栗旬」陳柏融去年下半年拍攝兩部網劇《親愛的公主病》及《很純很曖昧》，在《公主病》中自大又鍾情的王子形象深受女粉絲愛戴，邀約接踵而至。

(中時)