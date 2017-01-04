福特撤新廠計劃 墨西哥表遺憾

墨西哥政府周二發表聲明，對福特放棄在當地投資蓋新廠房的決定表示遺憾。這勢必嚴重打擊墨國經濟，因為汽車工業是推動其經濟成長的重要引擎之一。

由於福特決定取消投資，對墨國來說是重大打擊，讓墨西哥披索兌美元匯率周二受此消息打擊而貶值將近2％，報21.1107披索；周三盤中曾續貶至21.1768披索。

福特本來在去年12月就已經對墨國官方確定，在其工業重鎮聖路易斯波托西州投資16億美元蓋新廠，計劃雇用2,800人，不受川普競選期間的言論和經濟政策所影響。但隨著川普一再揚言福特不取消投資墨國的決定，就要為此付出代價，讓福特最終不得不放棄在墨國的投資計劃。

墨國政府在聲明中表示，福特在公布取消投資決定前幾分鐘才通知他們，因此對福特的決定感到遺憾，並且擔心福特的決定會讓其他美國企業跟進。

(工商)