大陸國務院審議通過「十三五」市場監管規畫

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證券時報網4日消息，據中國政府網消息，大陸國務院總理李克強1月4日，主持召開國務院常務會議，決定再取消一批中央指定地方實施的行政許可，並清理規範一批行政審批仲介服務事項；審議通過「十三五」市場監管規畫，推動營造公平法治便捷透明的市場環境；部署創新政府管理優化政府服務，加速新舊動能接續轉換。

(工商)