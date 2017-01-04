採買年貨旺季 食藥署：太鮮豔別買
婆婆媽媽採買年貨、乾貨，可得睜大眼睛。我食藥署表示，年節前將對臘肉、香腸、蜜餞、瓜子、香菇、竹笙、魷魚絲等應景商品加強邊境稽查，同時加強抽驗網購食品製造場所，並呼籲大眾「太鮮豔或太白」食材不要買。
過年常用南北貨中，以香菇、金針最常見來自對岸的「偷渡貨」，成本較低的大陸乾貨，年節前被大量流入市面混著賣。海巡署去年底已接連破獲多起大陸香菇走私案件，數量加起來超過上百公斤。
衛福部食藥署北區管中心主任邱秀儀表示，春節是國人團聚重要節日，食藥署去年12月起已加強輸入邊境及國內市場的食品查驗，常見的進口年貨如臘肉、香腸、蜜餞、瓜子、香菇、竹笙等，都彙加強稽查。
針對消費者喜愛的熱門網購食品，邱秀儀表示將從源頭加以管控，至其製造場所進行衛生查核並抽驗產品。食藥署提醒，過去民眾網購年菜常發生產品與廣告「差很大」糾紛。
食藥署表示，民眾過年常採買的金針、筍乾、福菜、蘿蔔乾等，過去常是「違規情況」較多的春節食品。金針在製作過程常加入「亞硫酸鹽」作為防腐劑和漂白保色劑，建議消費者挑選時別挑選顏色太鮮豔的金針。
(旺報)
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