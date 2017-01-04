陸網購食品 淪食安問題重災區

網購食品問題多，大陸食藥監局最新通報7批次不合格食品名單，天貓、京東、亞馬遜被點名，網站上販售的堅果、白酒、糖果等食品出包。這已不是大陸網購食品第一次出問題。

大陸食藥監總局3日最新公布「不合格食品黑名單」，天貓、京東等知名網站赫然在列，顯示網購食品已淪為食安問題重災區。京東自營店銷售的烘炒類乾果，被驗出不得使用的二氧化硫，用於漂白和防腐，過量食用恐引發噁心、嘔吐。

網購食品也常有成分標示不符的情況。天貓商城和天貓超市販售的多款糖果，發現蔗糖檢出值比官方標準規定低。亞馬遜販售的白酒，酒精度檢出值，也未達標準規定下限值。7批被點名不合格產品，目前已被下架處理。

網購食品並非第一次被點名出包，去年12月底，天貓、一號店、京東、大潤發銷售的食品也被驗出不合格，問題食品包括蜂蜜驗出抗生素（作為抑菌劑），另一款蜂蜜則菌落超標、還有小麥澱粉驗出黴菌等恐怖情況。

(旺報)