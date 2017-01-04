陸網購食品 淪食安問題重災區
網購食品問題多，大陸食藥監局最新通報7批次不合格食品名單，天貓、京東、亞馬遜被點名，網站上販售的堅果、白酒、糖果等食品出包。這已不是大陸網購食品第一次出問題。
大陸食藥監總局3日最新公布「不合格食品黑名單」，天貓、京東等知名網站赫然在列，顯示網購食品已淪為食安問題重災區。京東自營店銷售的烘炒類乾果，被驗出不得使用的二氧化硫，用於漂白和防腐，過量食用恐引發噁心、嘔吐。
網購食品也常有成分標示不符的情況。天貓商城和天貓超市販售的多款糖果，發現蔗糖檢出值比官方標準規定低。亞馬遜販售的白酒，酒精度檢出值，也未達標準規定下限值。7批被點名不合格產品，目前已被下架處理。
網購食品並非第一次被點名出包，去年12月底，天貓、一號店、京東、大潤發銷售的食品也被驗出不合格，問題食品包括蜂蜜驗出抗生素（作為抑菌劑），另一款蜂蜜則菌落超標、還有小麥澱粉驗出黴菌等恐怖情況。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。