未成年難民拒法國安置 自尋前往英國路
法國當局已拆除西北部加萊市的龐大難民營，並分散安置非法移民，但部分沒有成人陪伴的未成年人等不及要前往英國，近期陸續離開安置中心，返回加萊，很可能被人販集團盯上。
法國於去年10月拆除西北部濱海城市加萊（Calais）郊區的難民營，把超過6000名非法移民安置到各省收容中心。
這些非法移民中，有1941名孤身一人的未成年人，他們聲稱自己在18歲以下，且在英國有親人可團聚；根據英國的承諾，英國應把這些符合資格的未成年人接過去。
這些少年本應接受安置，等待前往英國的時機，但費加洛報（Le Figaro）報導，英國政府目前僅接納約800人，部分等不及的少年近期離開安置中心，獨自尋找機會前往英國，他們又陸續回到加萊市，每天平均增加2、3人。
除了加萊市以外，有些人也可能前往巴黎或加萊市東邊的格朗德桑特（Grande Synthe），另一個難民聚集地。
沒了安置中心的庇護和正常移民程序，這些少年很可能被人口走私集團盯上，採取冒險的方式渡海到英國。
天主教慈善救濟會（Secours Catholique）北加萊區主席德葛爾蒙（Didier Degremont）在報導中表示，「這是一個定時炸彈，我們早料到會出現這個問題，只是發生得比預期快，而且狀況可能會很糟糕」。
他說，「這些年輕人逃出安置中心，因為他們不計一切想去英國，他們無法接受同伴或表兄弟、堂兄弟能去，自己卻不行。」1060104
(中央社)
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