北農抗議漲租 北市：合理範圍調整使用費

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台北農產企業工會不排除發動春節前怠工3天，抗議北市府調漲租金50%。市府副發言人劉奕霆今天說，並非調漲場地租金，是在合法、合理範圍內調整使用費，並不影響北農員工權益。

台北農產企業工會晚間發出採訪通知，並預定5日上午開記者會抗議北市府調漲租金50%，已嚴重影響北農經營與員工生計，且不排除在春節前怠工3天。

劉奕霆回應，市府並非調漲場地租金，是依法在合理範圍內進行使用費的調整，並不會影響台北農產公司員工權益；至於北農企業工會提及將發動怠工一事，會由市場處進行後續了解、溝通後，再對外說明。1060104

(中央社)