港交所將於第一季推出人民幣貨幣期權
中國證券網報導，4日有消息指出，香港交易所計畫推出人民幣貨幣期權，若市場準備就緒，該美元兌人民幣（香港）期權合約，可望於2017年第一季開始交易。
目前，市場各方對交易及對沖離岸人民幣匯率風險的需求，正日益多樣化。同時，人民幣貨幣期權，在場外市場的交易量，自2010初起急劇成長，為場內推出同類產品奠定良好基礎。
港交所相關人士表示，香港交易所的美元兌人民幣（香港）期權合約，旨在提供更成熟的金融工具，協助市場參與者在人民幣（香港）波幅加劇下，更有效地對沖貨幣風險。市場參與者可以運用不同的期權策略，有效而靈活地在不同的市場環境下，對沖人民幣匯率風險。
(工商)
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