吳鳳夫妻頻放閃 竟測出是心機男配傻妞

吳鳳帶老婆節目。(公視提供)

吳鳳老婆節目，左右為主持人唐立淇及胡瓜。(公視提供)

吳鳳娶台灣姑娘陳錦玉（Rynne），成為台灣新住民；夫妻倆首度合體上節目，日前在公視胡瓜、唐立淇主持《大腦先生》做心理測試，竟然顯示兩人是心機男跟傻妞的組合！訪談將在明（5日）晚9時播出。

土耳其帥哥吳鳳成為台灣女婿，主持節目拿了金鐘，更生了個可愛女兒。Rynne表示，當初與吳鳳在聚會認識，後來上維基百科搜尋到他的資料寫著「精通四國語言、唸過飯店管理」，她說「當時感覺學識很淵博，很優秀，我就開始有點崇拜他，他約我看電影，我就說好」。

沒想到兩人交往半年後，Rynne跟吳鳳透露，當初答應約會的動念是因看了他維基百科；吳鳳竟然跟她說「那是我自己上去寫的」，讓Rynne頓時翻白眼。

分析異國婚姻中的文化差異，兩夫妻在許多層面呈現出非常有趣的對比，測驗結果，吳鳳與Rynne的「隱藏我」性格一個是「心機男」，一個是「傻妞」。連主持人胡瓜、唐立淇都說「不可能吧，怎麼會是這樣！」。

心理專家邱永林說吳鳳「他外表很搞笑，但內心其實是有很多劇本」。他也進一步表示，吳鳳在異國生活，會分析很多的可能性，方案A如果行不通，可能就轉成方案B方案C，也因此有了這樣個性。連唐立淇聽了都說「嗯！維基百科自己寫看來滿有心機的」。

父親41歲才生下吳鳳，父子感情很好，但寶貝兒子到台灣學中文、定居數年，竟然還想娶台灣人，一度讓父子關係降到冰點。

Rynne說「爸爸還有掛他電話，他很難過，那時候我也滿難過的」；吳鳳則說「爸爸反對的原因是因為怕我不回去土耳其」。後來吳鳳硬著頭皮跟父親說「爸爸對不起，我知道你反對，但是我愛她了」。

吳鳳在向Rynne求婚時，整個人淚崩大哭，胡瓜問為何會這樣，他說「我是跟著我的靈魂感覺走，我那時覺得幸福開心快樂，但是頭腦一片空白，然後身體受不了，就開始哭了」

婚前婚後恩愛如一， Rynne說「他以前其實也交過滿多女朋友，然後我覺得其實是因為這些女生不懂他，表演者是需要一個懂他的人，才有辦法可以相處得更久」。讓一起上節目的好友小小瑜頻說「你看，隨時都在放閃」。

(中時)