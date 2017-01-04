曾為她被偷拍發聲 孫燕姿再挺王菲：永遠是我的偶像

孫燕姿發文力挺王菲。（圖／中時資料照、kcpcl提供）

先前王菲被偷拍，孫燕姿就曾跳出來說話，這次她再發聲挺偶像。（圖／取材自孫燕姿微博）

天后王菲近日身陷演唱會風波，除了遭指唱功不如以前，也被質疑沒有努力練唱，引發不小風波，儘管出現褒貶不一的評價，男友謝霆鋒仍發文護愛，大讚她的歌聲依舊動人，而向來視王菲為偶像的孫燕姿今（4日）也跳出來說話了。

孫燕姿今在微博寫下：「王菲永遠是我的偶像」，雖然僅是簡短的一句話，卻可看出她堅定力挺偶像的心，貼文一出，引來大批歌迷在底下留言「你也永遠是我的偶像」、「你們倆都無可取代」、「你和王菲都是我永遠的偶像」。

事實上，王菲和謝霆鋒2014年爆出復合消息時，兩人在女方公寓被拍下嬉鬧、熱吻等親密互動，當時孫燕姿就曾發文反問「藝人就不能有在家裡的隱私嗎？」雖未明確指出在說誰，但粉絲都在底下留言解答，講的就是謝霆鋒王菲，而當時更有人直言藝人有名利後，必然會失去隱私，使得孫燕姿受到一些輿論攻擊，如今，王菲身陷風波中，孫燕姿再次表達自己的支持，令大批歌迷直呼感動。

(中時電子報)