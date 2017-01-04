桃機也瘋狂 上百球迷歡送建仔
36歲的王建民雖然還沒找到新球季的落腳處，人氣依然不減，4日晚間他和家人搭機返美，吸引上百名球迷湧入桃園機場第二航廈送機，由於人潮太亂，還迫使機場工作人員引導到另一個區域，建仔才能在不影響出境民眾的情況下，滿足部分粉絲的簽名需求。
建仔晚間9時現身桃園機場第二航廈，不過早就有球迷在場等待，並準備建仔在國民隊與洋基時代的球衣，希望拿給建仔簽名。建仔也說：「謝謝球迷這樣一路的支持，也很感謝大家。」
原本經紀公司規畫在出境安檢門外面的區域，讓建仔接受媒體聯訪，但因球迷人數太多，機場人員只好把建仔和球迷引導到另一個區域。也有原本不知情的球迷，在現場看到建仔返美，問說：「他現在打哪支球隊？身體好了沒？」
(中時電子報)
關鍵字：王建民
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。