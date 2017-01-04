桃機也瘋狂 上百球迷歡送建仔

王建民返美，在桃園機場被上百球迷簇擁。（李弘斌攝）

上百球迷在桃園機場歡送王建民返美打拚。（李弘斌攝）

36歲的王建民雖然還沒找到新球季的落腳處，人氣依然不減，4日晚間他和家人搭機返美，吸引上百名球迷湧入桃園機場第二航廈送機，由於人潮太亂，還迫使機場工作人員引導到另一個區域，建仔才能在不影響出境民眾的情況下，滿足部分粉絲的簽名需求。

建仔晚間9時現身桃園機場第二航廈，不過早就有球迷在場等待，並準備建仔在國民隊與洋基時代的球衣，希望拿給建仔簽名。建仔也說：「謝謝球迷這樣一路的支持，也很感謝大家。」

原本經紀公司規畫在出境安檢門外面的區域，讓建仔接受媒體聯訪，但因球迷人數太多，機場人員只好把建仔和球迷引導到另一個區域。也有原本不知情的球迷，在現場看到建仔返美，問說：「他現在打哪支球隊？身體好了沒？」

(中時電子報)