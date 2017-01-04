港交所中國經濟辦公室 提4改善離岸人幣資金流動方法

證券時報網4 日報導，香港交易所首席中國經濟學家辦公室，4日發表研究報告指出，就提高香港離岸人民幣市場資金流通，提出四點改善方向，包括逐步放開跨境資本雙向流動管道，增加境外人民幣資金池規模；建議監管機構考慮建設連通境內外債券市場的「債券通」跨境平台，允許持有離岸債券的境外機構，到境內銀行間市場進行回購交易，並把人民幣資金匯出境外；強化人民幣在離岸市場的定價效率及風險管理能力；豐富離岸市場的產品規模和類別。

(工商)