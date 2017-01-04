搶攻百億磁磚商機，從住商大樓跨足名車展場

MML瑪摩麗磁台灣總代理商總經理黃哲雄（左）與來自馬來西亞的MML總經理黃鳴崑強調，好磁磚需具高硬度、高耐磨、高抗折、超低吸水率、高止滑度等特性。（盧金足攝）

60乘90公分磁磚尺寸，具大器與時尚特色，視為黃金比例的磁磚。（盧金足攝）

「MML瑪摩麗磁」獲2016-2017年世界品牌大獎 的「年度最佳品牌」。（盧金足攝）

磁磚為大樓造型穿上美麗衣服，也能讓地板傳達最佳觸感，全台1年約有100多億元的磁磚市場，業者搶食這塊大餅，進口磁磚和國產磁磚以價格戰和品質訴求大車拚，不畏房市景氣，創業逾50年的瑪摩麗磁精品磁磚，今年還榮獲世界品牌獎，業者將磁磚版圖開發到百萬名車展場，營業額逆勢成長。

一塊好的磁磚創造吸睛度，更為建材價值鍍金，MML瑪摩麗磁台灣總代理商、經銷商金石發總經理黃哲雄表示，磁磚需經1280度高溫燒製，6400噸壓模，才能做出具有高硬度、高耐磨、高抗折、超低吸水率、高止滑度等特性的磁磚，在磁磚等級被譽為「磁磚中的鑽石」。

「MML」曾獲品牌評審機構Superbrands評選為「超級品牌」，現在又傳來捷報，勇奪2016-2017年世界品牌大獎(World Branding Awards) 的「年度最佳品牌」(Brand of the Year)稱號，磁磚品牌發揮「磁」吸力。

來自馬來西亞的「MML」總經理黃鳴崑說，世界品牌大獎是以品牌價值、消費市場研究和民眾線上投票3項標準評選，由全球超過12萬名消費者，對35個國家、超過2800個品牌中票選出210個具代表性的品牌，競爭相當激烈。

建築業景氣好，磁磚市場也受惠，但即使目前房地產還未回春，黃哲雄強調，「MML瑪摩麗磁」銷售量仍持續穩定成長，今年全年業績與去年持平，以品牌價值和高服務品質、誠信等信念成功打敗不景氣，去年業績更較前年有跳躍式成長，大幅成長近7成，表現亮眼。

「MML瑪摩麗磁」目前在全台有4個據點，分別位在台北、台中及高雄，未來更打算在新北市新莊拓點，看好2年內可望提升業績翻倍。

由於「MML瑪摩麗磁」具抗折度高的特性，被多家百萬名車展場選用，黃鳴崑指出，很多建商獨鍾60乘90公分的黃金比例磁磚，成為精品建商區隔建材等級的選用標準，且因具抗油汙，不吸水特性，連豪宅停車場都選用，打造與百萬名車展示場同等級的停車場。

(中時)