霧霾顆粒放大2千倍！ 學者揭真面目長這樣
2017年才剛開始，大陸又迎來嚴重的霧霾，市民戴口罩出門已成生活日常。近來，北京化工大學高分子奈米複合材料實驗室，利用掃描顯微鏡，將微米等級的霧霾顆粒，放大2000倍，讓人一窺其真面目。
大陸媒體《中青在線》日前走訪北京化工大學高分子奈米複合材料實驗室，來觀摩霧霾顆粒的真實樣貌。該校副教授劉勇表示，實驗樣本為使用10天防霾鼻罩的濾芯，將其放置於掃描電子顯微鏡底下，以2000倍放大觀之，就能完整地看到附著於濾芯材料纖維上的微米級大小霧霾顆粒。
劉勇進一步指出，實驗中所看到的，主要是固態霧霾顆粒，「有碳酸鈣、氧化鐵、硫酸鹽等。」至於非固態的氣溶膠需用其它方式才能觀看。
大陸霧霾警報分成，「紅色，嚴重霾」、「橙色，重度霾」、「黃色，中度霾」等3種發布標準，此次元旦假期北京皆壟罩在橙色以上的警報標準，預計會持續到今日深夜。
(中時電子報)
文章來源：《中青在線》
關鍵字：霧霾
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