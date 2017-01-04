王建民偕家人搭機赴美　提早備戰新球季

王建民偕家人4日晚間搭機赴美，提早備戰新球季。（陳麒全攝）

王建民偕家人4日晚間搭機赴美，提早備戰新球季。（陳麒全攝）

王建民偕家人4日晚間搭機赴美，提早備戰新球季。（陳麒全攝）

王建民偕家人4日晚間搭機赴美，提早備戰新球季。（陳麒全攝）

王建民偕家人4日晚間搭機赴美，提早備戰新球季。（陳麒全攝）

王建民偕家人4日晚間搭機赴美，提早備戰新球季。（陳麒全攝）

王建民偕家人4日晚間搭機赴美，提早備戰新球季。（陳麒全攝）

旅美投手王建民返台休假一個月，4日晚間帶著家人搭機赴美，尋求再上大聯盟的機會；王建民去年十一月底返台後，大部分時間在台南陪伴家人，公開活動只出席青棒訓練營、高球公益賽，這次提早赴美備戰新球季，將是連續十五年未在台灣過農曆年；他也強調，這次返美如果找不到球隊，就要直接高掛球鞋。

(中時)