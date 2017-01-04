黃河上遊持續處枯水期 專家：相當罕見
青海省氣候中心高級工程師劉彩虹4日表示，受夏秋季黃河上遊降水少氣溫高影響，黃河上遊來水已持續偏枯21個月，在歷史上相當罕見。
劉彩虹介紹，監測顯示，黃河上遊唐乃亥水文站平均流量為428.9立方米/秒，較常年偏枯三成，屬於「特枯年份」，乾枯幅度是2003年以來最大。
劉彩虹分析，黃河上遊主要產流區，夏秋季降水偏少，對全年水量影響較大，加上氣溫偏高，夏季又出現了不同程度的氣象乾旱，蒸發量加大，前期來水量一直偏枯，諸多因素導致黃河上遊來水量持續偏枯，這種偏枯的狀況對沿河農業生產、居民生活用水、大型水電廠的蓄水發電造成不利影響。
(旺報)
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