大摩：大陸央行轉向鷹派 2017降息成泡影

摩根士丹利駐香港經濟學家邢自強在最新的報告中表示，由於大陸政策制定者對資產泡沫的擔憂，以及美國聯準會的升息預期，大陸央行政策正逐漸轉向鷹派，原先對於大陸2017年的降息預期將化為泡影。

邢自強指出，新年開始，大陸監管部門傳遞的訊息是貨幣政策偏緊、加強資本管制、以及對經濟放緩容忍度提高，因此將原先預期的「大陸將在2017年第3季降息25個基點」，改為全年無降息。

邢自強提到，例如大陸監管部門加強個人購匯事項申報，以及事後查核的管控力度，正是暗地裡收緊民眾購匯額度，以達到收緊貨幣政策的一種方式。

(旺報)