陸鋼材反傾銷案 產業損害調查延至除夕

大陸進口鋼材反傾銷案，經濟部貿易調查委員會4日公告，產業損害最終調查延至除夕。財政部原本計畫農曆春節後開始課徵懲罰性關稅，現在可能面臨延後實施的情況。對此貿調會表示，目前難下結論，且課稅時間是由財政部關務署公布，不方便代答。

這次貿調會宣布延長調查時間的反傾銷案件，是中鋼2015年底申請對自大陸、南韓等6國進口的碳鋼鋼板課徵反傾銷稅。截至目前，自財政部去年11月做出終判，認定有傾銷事實並造成產業損害後，貿調會正在著手最終調查認定，去年12月底已經完成問卷調查、聽證。

根據貿調會公告，因處理調查資料需要，產業損害最後調查將延長至27日。按照程序，官員表示，貿調會認定產業損害成立後，財政部將再開會並擇期公告實施懲罰性關稅。然而，現在該案件的產業損害最後調查延期，課稅時間是否跟著順延？貿調會說，現在還難下結論，但會盡力在時間內完成調查。

(旺報)