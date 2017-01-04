Master橫掃 陸圍棋界亮出懸賞令
近日，一位註冊名「Master」的神秘網路高手四處征戰，擊敗大陸「棋聖」等多位冠軍，截至發稿，連勝59場。眾人，猜測Master可能是繼AlphaGo後崛起的AI程式，但背後的設計者尚未可知。
綜合澎湃等大陸媒體報導，2016年12月29日晚間起，標注為南韓九段的「Master」 在大陸對弈網站弈城網皆連擊敗眾多好手。
在弈城斬獲了30連勝後，1月2日，「Master」轉戰野狐圍棋網踢館。野狐圍棋網是由中國著名棋手古力和韓國大滿貫傳奇棋手李昌鎬聯合主辦，同樣臥虎藏龍。
但古力、南韓兩次世界冠軍得主朴永訓九段、2015年星銳戰冠軍兼圍甲最佳新秀辜梓豪五段、中國90後世界冠軍柁嘉熹九段、日本大滿貫傳奇井山裕太九段、前爛柯杯冠軍孟泰齡、南韓世界冠軍金志錫九段在「Master」面前紛紛敗北。
在日本第一人井山裕太上場前，古力還在他的微博留言，「若還是不行，只有他了」，並標註棋手柯潔。
孰料，「Master」3日晚間擊敗排名第一的柯潔。古力之後在網上貼出人民幣10萬元（約新台幣46萬元）的「懸賞令」，徵求第一個擊敗「Master」的棋手。
在懸賞令下，「Master」愈戰愈勇，4日上午擊敗台灣紅面棋王周俊勳，接著與棋士陳耀燁的對戰則因網路斷線而宣告打和。中午「Master」對戰號稱中國「棋聖」的聶衛平，為示對棋聖的尊重，「Master」打破一手30秒的慣例，改為1手1分鐘，同樣擊敗「棋聖」。
至截稿，「Master」已累積59勝。
外界普遍認為，這位「Master」不是人類，而是人工智慧程式（AI）。但「Master」背後是否就是2016年3月一戰成名的AlphaGo，尚不可知；也有圍棋界人士猜測，可能是南韓研發的AI。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。