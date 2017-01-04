Master橫掃 陸圍棋界亮出懸賞令

近日，一位註冊名「Master」的神秘網路高手四處征戰，擊敗大陸「棋聖」等多位冠軍，截至發稿，連勝59場。眾人，猜測Master可能是繼AlphaGo後崛起的AI程式，但背後的設計者尚未可知。

綜合澎湃等大陸媒體報導，2016年12月29日晚間起，標注為南韓九段的「Master」 在大陸對弈網站弈城網皆連擊敗眾多好手。

在弈城斬獲了30連勝後，1月2日，「Master」轉戰野狐圍棋網踢館。野狐圍棋網是由中國著名棋手古力和韓國大滿貫傳奇棋手李昌鎬聯合主辦，同樣臥虎藏龍。

但古力、南韓兩次世界冠軍得主朴永訓九段、2015年星銳戰冠軍兼圍甲最佳新秀辜梓豪五段、中國90後世界冠軍柁嘉熹九段、日本大滿貫傳奇井山裕太九段、前爛柯杯冠軍孟泰齡、南韓世界冠軍金志錫九段在「Master」面前紛紛敗北。

在日本第一人井山裕太上場前，古力還在他的微博留言，「若還是不行，只有他了」，並標註棋手柯潔。

孰料，「Master」3日晚間擊敗排名第一的柯潔。古力之後在網上貼出人民幣10萬元（約新台幣46萬元）的「懸賞令」，徵求第一個擊敗「Master」的棋手。

在懸賞令下，「Master」愈戰愈勇，4日上午擊敗台灣紅面棋王周俊勳，接著與棋士陳耀燁的對戰則因網路斷線而宣告打和。中午「Master」對戰號稱中國「棋聖」的聶衛平，為示對棋聖的尊重，「Master」打破一手30秒的慣例，改為1手1分鐘，同樣擊敗「棋聖」。

至截稿，「Master」已累積59勝。

外界普遍認為，這位「Master」不是人類，而是人工智慧程式（AI）。但「Master」背後是否就是2016年3月一戰成名的AlphaGo，尚不可知；也有圍棋界人士猜測，可能是南韓研發的AI。1060104

(中央社)