王建民留伏筆 經典賽再跟郭總討論
旅美棒球好手王建民今天搭機赴美，展開季前自主訓練，對於是否參加3月經典賽，他表示「還沒有最後的打算，先回去看訓練的狀況，再跟郭總討論」。
王建民與家人晚間9時抵達桃園機場，現場有近百名球迷守候，他身穿白色短袖T恤搭配牛仔褲，一下車就受到包圍，在經紀公司幫忙開道之下，才勉強走進出境大廳，引起一陣騷動。
路過的旅客湊熱鬧、搶拍照，球迷一路瘋狂尾隨，無視出境大廳的管制紅龍，好幾支鐵柱都撞倒在地，可見王建民的超人氣。
王建民赴美前修剪頭髮，神清氣爽，短暫停留受訪說，「感謝球迷一直以來的支持」。
中華隊總教練郭泰源上星期與王建民同場打高爾夫球，沒有放棄邀請王建民打經典賽，還說會在王建民赴美前，找機會見面。
被問到經典賽的話題，王建民說：「現在還沒有最後的打算，先回去看訓練的狀況，再跟郭總討論，都有聯絡，還沒有最後的確認。」
一般預料，如果王建民落腳新球隊，且受邀大聯盟春訓，可能不打經典賽，但若沒有大聯盟春訓，中華隊才有機會。
王建民這個球季要落腳哪一支球隊有消息嗎？所屬的經紀公司表示，「努力中」。
而王建民接下來會朝什麼角色調整，中繼還是先發？王建民表示，「不一定，也要看球隊的需求」。1060104
(中央社)
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