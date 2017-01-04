林宥嘉婚前同居 甜認丁文琪幫夫運
歌手林宥嘉今天宣布4月15、16日在台北小巨蛋開唱，婚事也會盡量在今年完成，坦言與未婚妻丁文琪同居中，並笑認丁文琪有「幫夫運」。
林宥嘉（Yoga）2007年參加歌唱選秀節目「超級星光大道」，以「星光一班」冠軍畢業，去年發行第5張專輯「今日營業中」，展開「The Great Yoga」世界巡迴演唱會，已唱過高雄、中國大陸北京、上海、重慶等9城市。
下午在台北舉行演唱會記者會，林宥嘉宣布4月15、16日在台北小巨蛋舉辦「The Great Yoga」世界巡迴演唱會台北旗艦場，門票7日開賣。
去年11月向丁文琪（Kiki）求婚成功，林宥嘉表示，籌備婚禮相當繁瑣，盡量今年完成婚事，透露已與丁文琪同居，直喊情侶住在一起很正常，但還沒登記結婚。與丁文琪交往後事業不斷攀升，聽到丁文琪被稱有「幫夫運」，笑回「我覺得真的有耶」。
被網友稱為「禁慾系歌手（指顏值高、個性沉默內斂）」，林宥嘉自認符合「禁慾系」條件，被問到現在有沒有禁慾？他說，「我正常，但我也沒有縱慾好嗎」，逗笑全場。
至於生孩子計畫，林宥嘉表示，個性較傳統，希望是1男1女湊成「好」字；目前兩人已開始挑選婚紗及喬場地時間，認為婚禮兩大重點是「親友都在」及「讓女生覺得幸福」。1060104
(中央社)
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