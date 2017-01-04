提勒森斷艾克森美孚關係 拚國務卿任命過關
美國參院正在審查艾克森美孚前董座暨執行長提勒森(Rex Tillerson)出任國務卿的任命案，為求任命過關，提勒森同意斷絕與前東家所有有利益衝突疑慮的關係，與約1.8億美元的艾克森美孚股票資產將交付信託。
提勒森於年初正式卸下艾克森美孚的職務，在獲川普提名出任國務卿前，提勒森才剛獲得一紙優渥的退休方案，包括退休後10年間可獲贈逾200萬股的公司股票，以周二收盤價計算，總值約1.82億美元。提勒森原定今年3月退休。
(工商)
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