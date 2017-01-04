李冰冰認愛小男友「一切都是最好的安排」

李冰冰（右）與男友親密對望。（取自新浪微博＠李冰冰）

大陸八卦網友曝李冰冰在海南三亞拍攝《巨齒鯊》期間，男友許文楠與李冰冰的爸媽、妹妹、外甥等人一起探班，李冰冰與許文楠被拍到十指緊扣、擁抱並親吻的畫面，引發網友熱議。今天（1月4日）晚間7點，李冰冰終於在微博公開認愛，PO出2人的親密合照，並稱「一切都是最好的安排」。

陸媒報導，指許文楠是安徽人，目前擔任投資公司高階主管，比李冰冰小十多歲。李冰冰的同學兼好友任泉轉發此文，大方送祝福，並開心表示：「作爲一個大媒人終於把我的大美人送到這位眉目清秀的青年才俊身旁啦！也算了了一樁心事，23年的友情，除了我這個左膀，從此又多了個右臂，多好！」

(旺報)