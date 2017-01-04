葛仲珊堅持音樂路 生活事物都是創作能量

Miss Ko葛仲珊於歲末年終之際推出新專輯《皇后區的皇后》，專輯一推出，就登上各大數位榜單第一名，成績超亮眼！4日在媒體餐敘上聊起生活上的事物，都是她創作的能量，不只是吃Pizza後有感而發寫了《Pizza》，就連和爸媽的互動，都是創作的來源之一，像是歌曲《你不懂我》，將爸媽平常的碎碎念功力收錄其中，讓人超有共鳴！

雖然在美國長大，但由於爸媽比較傳統，會希望她長大當醫生或律師，但Miss Ko怕生活太無聊，終究還是堅持走自己的音樂路，起先爸媽擔心沒前途，去年3月她回美國，爸爸還幫她報考公務員，一向尊重父母，做事全力以赴的Miss Ko，還考了近滿分。但在經過她努力的堅持下去，不但在音樂路上有許多好成績，更在美國獲頒優秀青年獎，爸爸因此漸漸改觀，現在還會幫朋友索取簽名。

而媽媽從擔心獨生女的音樂路不穩定，到現在改會碎碎念要Miss Ko早點睡、姿勢要正確不然會長骨刺⋯，甚至叮嚀她要像Michael Jackson，做的歌大家都喜歡，但媽媽在聽了Miss Ko寫給朋友的歌《就改天》，忍不住問她：「什麼時候幫媽媽寫一首？」而今天剛好是媽媽生日，貼心的Miss Ko也已越洋訂花送給她，之前更買車給媽媽。

而媽媽從去年的某一天開始，突然會問Miss Ko：「什麼時候結婚？」自從當歌手後就單身的她，雖然也感慨身邊的朋友都相繼結婚、生子，但自己實在是太忙碌了，沒有時間；媽媽現在每年會回來住半年陪她，Miss Ko表示，「我覺得她是怕紐約的冬天冷啦！」一家人的互動方式超可愛，也是Miss Ko生活與創作的一大能量！

(旺報)