陸80後、90後成行動支付消費主力 最愛買美妝
80後、90後成大陸行動支付消費主力軍！行動支付龍頭支付寶最新數據顯示，2016年80後人均線上支付金額超過12萬，90後行動支付比例更來到92%。又以美妝消費支付最多。
支付寶4日公布「2016全民帳單」，2016年支付寶實名用戶達到4.5億人，其中有71%的支付訂單是來自手機等行動裝置，比例高於2015年的65%。不過，至於具體金額是多少，支付寶沒有公布。
數據顯示，80後、90後是大陸行動支付消費的主力軍。從支付領域來看，美妝和戶外運動領域最獲年輕世代青睞，2016年支付訂單均有成長，80後依序年增16%跟9%，90後則為63%跟34%。
不過，大陸中年世代的消費力也不容小覷。據統計，2016年在支付寶最高等級會員（鑽石會員）中，50歲以上者就高達2503位，最常使用網購、轉帳和手機話費儲值等服務。支付寶用戶想要拿到鑽石會員等級並非易事，除了使用頻率或消費額要高，使用場景也要多元。
(旺報)
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