身分揭曉！網路圍棋神祕高手Master是…
從去年12月29日開始至1月4日，橫掃網路的神秘圍棋高手Master豪取59勝後，發文自稱身份是AlphaGo團隊的黃士傑博士，並宣布第60局對手為中國的古力九段，似乎也預示著這是Master網路試水的最後一戰！
不少網友及各界棋手都在觀戰這場人機大戰，目前世界排名第一的中國棋手柯潔發文表示，「感謝Alphago最新版給我們棋界帶來的震撼，作為一開始就知道真身是誰的我來講，是多麼希望網上的快棋人類能贏一盤。若不是住院，我將用上那準備了一個星期的最後一招…略有遺憾，希望這網絡公測的最後一盤，古哥能發揮出人類的極限水平！」
(旺報)
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