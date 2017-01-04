身分揭曉！網路圍棋神祕高手Master是…

網路的神秘圍棋高手Master自曝身份是AlphaGo團隊的主要程式開發者黃士傑博士。（本報系資料照/何英煒攝）

從去年12月29日開始至1月4日，橫掃網路的神秘圍棋高手Master豪取59勝後，發文自稱身份是AlphaGo團隊的黃士傑博士，並宣布第60局對手為中國的古力九段，似乎也預示著這是Master網路試水的最後一戰！

不少網友及各界棋手都在觀戰這場人機大戰，目前世界排名第一的中國棋手柯潔發文表示，「感謝Alphago最新版給我們棋界帶來的震撼，作為一開始就知道真身是誰的我來講，是多麼希望網上的快棋人類能贏一盤。若不是住院，我將用上那準備了一個星期的最後一招…略有遺憾，希望這網絡公測的最後一盤，古哥能發揮出人類的極限水平！」

(旺報)