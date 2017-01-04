面對FED升息預期 外媒：陸央行將按兵不動

2016年12月中，美國聯準會（FED）將短期利率上調25個基點後，便放話2017年將升息3次，隨日前公布的美國12月製造業指數為54.7，創兩年來新高，市場普遍預期FED可能於3月再次升息，但對比FED的動作頻頻，外媒預測，大陸央行為維持全年的經濟成長目標，第1季應該會選擇按兵不動。

據《華爾街日報》報導，由於大陸央行需要協助領導階層，完成全年制定的經濟成長目標，如果選擇跟FED一樣升息，可能導致企業因經濟前景不確定，導致投資意願降低或借貸困難，並讓企業更難以降低負債水平，影響經濟成長。

消息來源指出，儘管大陸目前房地產泡沫持續膨脹，消費者和生產者物價指數也在近幾個月間明顯加速上升，種種因素可能使得外界預期大陸央行將有所行動，但為使2017年國內生產毛額（GDP）年增率維持6.5%以上的目標水準，大陸央行第1季應該會選擇按兵不動。

大陸央行顧問盛鬆成表示，大陸可能考慮在一個合適的時間提高基準利率，但不是現在。

(旺報)