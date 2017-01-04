Faraday發表FF91 立志稱霸電動車業

我要評比

雄心勃勃想取代特斯拉電動車霸主地位的神秘新創公司Faraday Future今天發表首輛量產電動車FF91，並稱這將是個人代步的「新車種」。

Faraday Future在拉斯維加斯消費電子展中宣布，將開始接受FF91預購，明年交車，訂金5000美元（約新台幣16萬2135元），目前尚未公布詳細定價。Faraday Future去年發表原型車，現正在拉斯維加斯郊區蓋廠。

不過Faraday Future倒是誇耀自家電動車的電池續航力，動力系統和加速等規格，而這些規格都屬於高檔車級別，在主要指標上凌駕特斯拉之上。

彭博報導，中國大陸億萬富豪賈躍亭投資的這家電動車公司在拉斯維加斯電子展播放一段FF91速度超過特斯拉（Tesla Motors）Model S的影片。根據Faraday Future，FF91從零加速到97公里，只要2.39秒，比特斯拉Model S P100D極速模式（Ludicrous mode）2.5秒還快。

Faraday Future推動工程部門副總裁薩瓦吉安（Peter Savagian）在電子展上表示，1050匹馬力的FF91充飽電後可以行駛超過608公里，足以從洛杉磯開到矽谷還有餘。這輛車能自行尋找停車位，每名乘客也配備個人化界面。

同時也是科技公司LeEco創辦人的賈躍亭表示：「我們不但打造汽車，也打造全球共享的網路移動生態系統。我願意為我的夢想付出一切，赴湯蹈火在所不辭。」

美國銀行（Bank of America Corp）原投資主管、現為LeEco旗下企業主管財務的Winston Cheng表示，賈躍亭個人投資Faraday超過3億美元。Faraday是賈躍亭投資的3家電動車公司之一。賈躍亭2014年成立LeCar，LeCar計畫今年生產首款電動車。1060104

(中央社)