上海台資悅心綜合門診部試營運

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新華社4日報導，上海市政府台灣事務辦公室消息，上海台資企業轉型升級的一項最新成果——台資上海悅心綜合門診部，已於近日啟動試營運。

據了解，為應對經濟下滑壓力、助推台資企業新一波發展，各地有關部門一直致力於推動台企轉型升級。以上海、江蘇、浙江為代表的長江三角洲地區，是率先推動台企轉型升級的區域。上海透過引導台商「騰籠換鳥」、業務更新換代等，促進台資企業進一步適應大陸日新月異的市場環境。

台資上海悅心綜合門診部項目，由台灣斯米克集團發起並承建，是上海台商告別粗放型生產方式、轉投現代醫療服務行業的首個案例。

早在上世紀90年代，台灣斯米克集團就赴大陸投資，後來躋身最早一批在大陸A股上市的台企，如今也是台企轉型升級的先驅之一。

(工商)