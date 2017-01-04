胡歌扮冷血殺手 驚嚇指數高

胡歌（右）在片中演出高智慧殺手，更是悲劇性人物。（華映娛樂提供）

林家棟這回再次演出擅長的警察角色。（華映娛樂提供）

由宋佳、林家棟、顔卓靈領銜主演，胡歌友情演出的懸疑驚悚電影《那年夏天，你去了哪裏》，劇本靈感源自美國2014年一件真實綁票案，描述一名原本傳出遭綁架撕票的女孩，12年後突然回家，與案件相關的人事物，包括親人、偵辦案件警方等人都開始變了樣。

2016年主演《琅琊榜》而紅遍亞洲的胡歌，睽違4年再演電影，即挑戰難度極大的高智商、冷血無情的危險殺手，用了各種工具殺人，斧頭、下毒甚至高跟鞋，手法殘忍，看得讓觀眾驚嚇萬分，卻也是名悲劇人物，情緒更經常隨著劇情強烈起伏，讓他每次演來都耗費心力：「每次演得極端的時候，都挺不好受的，，那個感覺很難去形容，每一次演完，都要靠深呼吸來平復心情。」

導演周隼對胡歌讚美有加，角色和胡歌的螢幕形象相差太大了：「但看他在現場演出，發起狠的時候，連我看了都會覺得害怕。」

和胡歌有許多對手戲的顏卓靈覺得他演出認真，但私下是個很好玩的大男生，常常趁空檔，在現場擺出各種賣萌表情，不時擠眉弄眼，逗得她哈哈大笑，讓拍戲現場氣氛和樂；也曾充當她的心靈導師，傾聽她在出國念書與發展事業的掙扎心情，以自己的經驗提出建議：「很多前輩都覺得出國進修對演技很有幫助，我也一直有這個念頭，但是工作忙得不可開交，一直沒有辦法成行。」讓顏卓靈很感動：「他願意和我一個小妹妹講這個話題，更讓我覺得他很謙遜，不會因為賺到錢就覺得夠了。」

而常在香港電影中扮警察的林家棟，這回再次演出擅長的警察角色，戲路寬廣的他，無論正邪角色都讓觀眾難忘，但這回他不顧破梗，特別澄清，「我在片中可是演個好警察。」但他也不忘自嘲，「這個角色有點像死神化身，走到哪兒都會碰到命案。」

(旺報)