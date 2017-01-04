胡歌扮冷血殺手 驚嚇指數高
由宋佳、林家棟、顔卓靈領銜主演，胡歌友情演出的懸疑驚悚電影《那年夏天，你去了哪裏》，劇本靈感源自美國2014年一件真實綁票案，描述一名原本傳出遭綁架撕票的女孩，12年後突然回家，與案件相關的人事物，包括親人、偵辦案件警方等人都開始變了樣。
2016年主演《琅琊榜》而紅遍亞洲的胡歌，睽違4年再演電影，即挑戰難度極大的高智商、冷血無情的危險殺手，用了各種工具殺人，斧頭、下毒甚至高跟鞋，手法殘忍，看得讓觀眾驚嚇萬分，卻也是名悲劇人物，情緒更經常隨著劇情強烈起伏，讓他每次演來都耗費心力：「每次演得極端的時候，都挺不好受的，，那個感覺很難去形容，每一次演完，都要靠深呼吸來平復心情。」
導演周隼對胡歌讚美有加，角色和胡歌的螢幕形象相差太大了：「但看他在現場演出，發起狠的時候，連我看了都會覺得害怕。」
和胡歌有許多對手戲的顏卓靈覺得他演出認真，但私下是個很好玩的大男生，常常趁空檔，在現場擺出各種賣萌表情，不時擠眉弄眼，逗得她哈哈大笑，讓拍戲現場氣氛和樂；也曾充當她的心靈導師，傾聽她在出國念書與發展事業的掙扎心情，以自己的經驗提出建議：「很多前輩都覺得出國進修對演技很有幫助，我也一直有這個念頭，但是工作忙得不可開交，一直沒有辦法成行。」讓顏卓靈很感動：「他願意和我一個小妹妹講這個話題，更讓我覺得他很謙遜，不會因為賺到錢就覺得夠了。」
而常在香港電影中扮警察的林家棟，這回再次演出擅長的警察角色，戲路寬廣的他，無論正邪角色都讓觀眾難忘，但這回他不顧破梗，特別澄清，「我在片中可是演個好警察。」但他也不忘自嘲，「這個角色有點像死神化身，走到哪兒都會碰到命案。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。