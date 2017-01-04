全球去年天災損害金額 4年來最高

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德國再保巨擘慕尼黑再保險集團（Munich Re）今天表示，去年暴風雨和地震等天然災害造成了1750億美元損害，為2012年以來最高災損金額。

法新社報導，雖然2016年全球天災造成的財務損失較前一年增加2/3，但死亡人數遠低於前一年，為8700人；相較下，2015年天災死亡人數為2萬5400人。

慕尼黑再保指出，日本九州去年4月的2次強震以及中國大陸去年6月和7月的水災，損害規模最大。日本因此蒙受310億美元的損失，大陸則遭受200億美元的損失。

北美地區去年遭逢1980年代以來最多起的天然災害，高達160起。

去年10月的颶風馬修光在海地就造成550人喪生，財務損失達102億美元。

加拿大去年則在春季熱浪和乾旱後，5月和野火奮戰，造成大約40億美元的損害；美國南部水患嚴重，導致100億美元損害。1060104

(中央社)