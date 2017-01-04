川普揚言對通用墨西哥產汽車課重稅

川普還未上任就對美國汽車業下馬威，美東時間周二在推特發文，揚言要對從墨西哥進口到美國的通用小型車雪佛蘭克魯茲（Chevrolet Cruze），課徵邊界重稅（border tax），通用汽車聲明回應，在墨西哥廠生產的這款小型掀背車主要賣到海外市場，回銷美國的僅一小部分。另一家被川普點名砲轟的車廠福特則宣布，取消在墨西哥設廠的計畫，而密西根州電動車廠將增加700個工作機會。

(工商)