高雄年貨大街正式起跑 10大商圈祭出500萬獎項
高市經發局推出「高雄過好年」活動，今年邁入第18年，祭出總金額500萬元獎項促進消費，鼓勵民眾採買年貨；三鳳中街業者表示，由於擔心嚇跑消費者，今年僅干貝、烏魚子漲價1成5，但「一例一休」後人事成本增加，過完年加工品、乾貨恐怕一片「漲」聲。
三鳳中街管委會創會會長伍進昌指出，平均來說，半斤裝烏魚子價格去年約3200元，今年漲至3500元，小片100公克裝則從1700元漲為1800元，干貝每斤從4200元漲成4600元，漲幅在1成5左右。因為怕消費者吃不消，其他品項根本不敢調漲，價格和去年相當，不過他坦言實施「一例一休」後人事成本提高，預期過完年後許多乾貨都會一一調整售價，需要加工的蝦米、堅果類食品將首當其衝。
經發局抓緊年前商機，整合三鳳中街、新堀江商圈、南華商圈、後驛商圈、新鹽埕商圈、青年路商圈及光華、忠孝、興中、六合等觀光夜市共10大商圈辦理「高雄過好年」活動，登錄發票即可參加抽獎，有機會將休旅車開回家。
觀光局長曾姿雯今天也出席宣傳活動，她說高雄有6成遊客來自國內各縣市，過年前是爭取觀光客最好時機，尤其三鳳中街是南部知名年貨大街，各項年貨現場試吃、一次購足，歡迎各地民眾來高雄大採購，歡喜過好年。
三鳳中街管委會主委陳玉童表示三鳳中街是南台灣最大的年貨大街，貨源充足，選擇性多，品質有保證，不但可讓民眾當場試吃且售價比北部便宜許多，各項年貨可在此一次購足，今年特別推出三鳳中街年節福袋要送給參與民眾，只要在『高雄雄好康』APP登錄消費發票或店家抽獎券就有機會抽到價值超過3000元的三鳳中街福袋。
高雄市長陳菊將於1月8日下午4點30分在三鳳中街發送金雞小紅包，背面有「2017高雄過好年」QR code，掃描QR code下載APP還可以拿好禮，首次下載禮有百貨禮券、知名品牌手機、限量版魔法少女iPASS小帕與一卡通等。登錄活動期間(105年12月9日至106年2月1日)內只要憑在高雄不限金額的消費發票或店家抽獎券，就有機會抽中價值超過80萬元的TOYOTA休旅車、光陽機車、國外來回機票、iPhone7等多項好禮。
(中時)
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