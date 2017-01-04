高雄年貨大街正式起跑 10大商圈祭出500萬獎項

高雄經發局整合三鳳中街、新堀江、六合等10大商圈夜市，推出「2017高雄過好年」活動，祭出總金額500萬元獎項鼓勵民眾採買年貨。觀光局長曾姿雯（左四）、經發局副局長王宏榮（右三）、三鳳中街管委會主委陳玉童（中）等與會人士4日在中街旁一同宣傳高雄年貨大街正式起跑。（王錦河攝）

2017高雄年貨大街4日正式起跑，幾位民眾在三鳳中街採買年貨。（王錦河攝）

2017高雄年貨大街即將在本周六日起正式展開，幾位民眾4日逛三鳳中街選購年貨。（王錦河攝）

1位小妹妹4日跟隨身旁爸媽在高雄三鳳中街選購糖果等年貨。（王錦河攝）

1位婦女4日在高雄三鳳中街選購素食大豐等年貨。（王錦河攝）

1位在高雄三鳳中街批發販售各式香茹等乾貨數十年的店家正備料等待顧客上門。（王錦河攝）

幾位民眾在高雄三鳳中街選購糖果等年貨。（王錦河攝）

1位婦女在高雄三鳳中街和店家聊天並採買年貨。（王錦河攝）

1位男子在高雄三鳳中街打包年貨裝箱。（王錦河攝）

1位在高雄三鳳中街販售香茹等乾貨長達30多年的店家正備料等待顧客上門。（王錦河攝）

1位小妹妹跟隨身旁爸媽在高雄三鳳中街選購糖果等年貨。（王錦河攝）

1位在高雄三鳳中街做漁產品生意的女攤商（右）面對2位從台中南下來訪的好姊妹流露欣喜之情，不停看著對方讚美好姊妹保養得真好。（王錦河攝）

1位在三鳳中街做漁產品生意的女攤商（右）面對2位從台中南下來訪的好姊妹流露開心笑容，相見歡彼此熱情擁抱。（王錦河攝）

1位在三鳳中街做漁產品生意的女攤商（右）面對2位從台中南下來訪的好姊妹流露欣喜之情，好姊妹彼此相望互讚對方保養得真好。（王錦河攝）

1位在三鳳中街做漁產品生意的女攤商（中）面對2位從台中南下來訪的好姊妹流露欣喜之情，3人開心合影。（王錦河攝）

觀光局長曾姿雯（右四）、經發局副局長王宏榮（右）、三鳳中街管委會主委陳玉童（右三）等與會人士4日在中街旁一同宣傳高雄年貨大街正式起跑。（王錦河攝）

幾位 Coser 一同宣傳高雄年貨大街和10大商圈聯合促銷，六合夜市屆時將舉辦 Cosplay 過好年活動。（王錦河攝）

高市經發局推出「高雄過好年」活動，今年邁入第18年，祭出總金額500萬元獎項促進消費，鼓勵民眾採買年貨；三鳳中街業者表示，由於擔心嚇跑消費者，今年僅干貝、烏魚子漲價1成5，但「一例一休」後人事成本增加，過完年加工品、乾貨恐怕一片「漲」聲。

三鳳中街管委會創會會長伍進昌指出，平均來說，半斤裝烏魚子價格去年約3200元，今年漲至3500元，小片100公克裝則從1700元漲為1800元，干貝每斤從4200元漲成4600元，漲幅在1成5左右。因為怕消費者吃不消，其他品項根本不敢調漲，價格和去年相當，不過他坦言實施「一例一休」後人事成本提高，預期過完年後許多乾貨都會一一調整售價，需要加工的蝦米、堅果類食品將首當其衝。

經發局抓緊年前商機，整合三鳳中街、新堀江商圈、南華商圈、後驛商圈、新鹽埕商圈、青年路商圈及光華、忠孝、興中、六合等觀光夜市共10大商圈辦理「高雄過好年」活動，登錄發票即可參加抽獎，有機會將休旅車開回家。

觀光局長曾姿雯今天也出席宣傳活動，她說高雄有6成遊客來自國內各縣市，過年前是爭取觀光客最好時機，尤其三鳳中街是南部知名年貨大街，各項年貨現場試吃、一次購足，歡迎各地民眾來高雄大採購，歡喜過好年。

三鳳中街管委會主委陳玉童表示三鳳中街是南台灣最大的年貨大街，貨源充足，選擇性多，品質有保證，不但可讓民眾當場試吃且售價比北部便宜許多，各項年貨可在此一次購足，今年特別推出三鳳中街年節福袋要送給參與民眾，只要在『高雄雄好康』APP登錄消費發票或店家抽獎券就有機會抽到價值超過3000元的三鳳中街福袋。

高雄市長陳菊將於1月8日下午4點30分在三鳳中街發送金雞小紅包，背面有「2017高雄過好年」QR code，掃描QR code下載APP還可以拿好禮，首次下載禮有百貨禮券、知名品牌手機、限量版魔法少女iPASS小帕與一卡通等。登錄活動期間(105年12月9日至106年2月1日)內只要憑在高雄不限金額的消費發票或店家抽獎券，就有機會抽中價值超過80萬元的TOYOTA休旅車、光陽機車、國外來回機票、iPhone7等多項好禮。

(中時)