滙豐預測 年底人民幣對美元貶至7.2
證券時報網4日報導，1月4日，滙豐私人銀行發表研究報告表示，今年環球金融市場持續受到政治及政策不明朗因素影響，投資表現將由內部政策因素及結構成長推動，估計環球經濟成長加速，由去年的2.2％提高至2.5％，並將美國及亞洲股票評為「加碼」，更吸引投資機會。
報告表示，美國總統當選人川普，將令中國面對更多貿易保護風險，或促使中國加速經濟轉型，預期今年中國經濟成長率放緩至6.5％，主要反映貿易前景受到挑戰。
滙豐指出，人民幣持續貶值，預期至今年底，人民幣對美元貶至7.2，中國投資者海外資產配置需求增加，加上資本帳寺續開放，資金流入香港房市及股市，有利股價被低估的中港藍籌股，以及高成長潛力的中小型股，估計恒生指數年底達25000點，國企指數就達到11000點。
(工商)
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