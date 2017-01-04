媒體指蔡總統不說慎獨 府：報導非事實

今天有媒體報導指出，調查班結業總統新聞稿「慎獨」出包，府方不悅。總統府晚間回應指出，經過向主責部門確認，報導內容完全不符事實。

媒體報導指出，調查局今天舉行調查班53期結業典禮，由總統蔡英文主持結業儀式，調查局在替蔡總統準備的新聞講稿中，有段對學員期許的文章提及「砥礪品德操守、慎獨慎始慎微」，不過蔡總統今天致詞時，並沒有照這段話唸出，卻被不少媒體拿來引用，引發府方不滿。

總統府晚間指出，經過向主責部門確認，報導內容完全不符事實。

總統府指出，總統今天的講稿由府內文稿幕僚準備，內容與報載所謂調查局準備「新聞稿」完全不同，根本沒有所謂「未照稿」唸出報導一事，而所謂「不悅」等節，更非事實。1060104

(中央社)