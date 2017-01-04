彭斯和共和黨議員開會 聚焦歐記健保

美國總統當選人川普和共和黨籍國會議員誓言迅速行動，廢除歐巴馬招牌的健保計畫。然而，廢除歐記健保恐讓數千萬美國人喪失醫療照顧。

這樣的結果恐助長對掌控參眾兩院共和黨的重大反撲。美國副總統當選人彭斯（Mike Pence）今天將和共和黨籍國會議員在國會山莊開會，討論這種左右為難的處境。

與此同時，歐巴馬總統正在國會山莊和民主黨議員開會，商討如何捍衛歐記健保法不會遭到共和黨議員廢除，改以更市場導向的方案取代。

白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）告訴記者：「總統的優先要務和動機源於設法照顧2200萬美國人民的利益，一旦共和黨廢除平價醫療法（Affordable Care Act），這些人的健保將被奪走。」

川普已經承諾保障歐記健保中受歡迎的部分，像是禁止保險公司拒絕給付投保前已有病況的民眾。但在部分醫療保險市場保費出現攀升下，川普去年10月25日告訴路透社，他希望以「更好，更不昂貴」的系統取而代之。

川普交接團隊和國會間的聯絡人，共和黨籍聯邦眾議員柯林斯（Chris Collins）表示，他不認為彭斯對廢除法案的時間表等健保政策細節問題，有絕對的答案。1060104

(中央社)