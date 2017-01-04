逆轉 高巿原住民議員林民傑當選無效確定

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我要評比

高雄巿原住民議員林民傑被高雄地檢署以及對手柯路加控告本屆2014年議員選舉當選無效，去年8月高雄地院一審均判林民傑勝訴，不過4日高雄高分院二審合併宣判，逆轉改判林民傑當選無效確定。

(中時)