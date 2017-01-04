河南鄭州傳教師虐童 幼兒稱有挨打次數排行

我要評比

挨打還有排行榜？大陸河南鄭州驚傳一所幼兒園教師私下毆打20多名兒童，小朋友經常被搧耳光、拍頭、打屁股，甚至「脫衣示眾」，教室設封閉隔間，幼童若不聽話就被關「小黑屋」。

據中新網報導，該幼兒園的家長投訴孩子遭到園方教師毆打。由於孩子身上經常有傷痕，但不敢告訴家長實情，直到一名孩子說溜了嘴，提起班裏有「挨打次數排行榜」，家長追問下才得知情況。

家長3日聚集到幼兒園討公道並報警。4日鄭州警方回應表示，網曝幼兒園教師毆打幼兒一事，已聯合教育部門展開調查。涉案教師目前已被警方控制行動，相關事證正在釐清中。

(旺報)