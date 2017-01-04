菇神搶食年節送禮商機 大推頂級原木香菇

菇神董事長林明順表示，今年特別推出「頂級半野生原木香菇」，每斤優惠價1,800元。(曾麗芳攝)

農曆春節將至，年貨及伴手禮採購商機誘人，就連餐飲業者也想分一杯羹！位於台中新社的「菇神」景觀餐廳，為搶食年貨及伴手禮的商機，今年特別推出「頂級半野生原木香菇」，只要在元宵節前訂購，每斤原價2,160元、優惠價1,800元，同時再加贈一箱市價960元的木耳露。

菇神景觀餐廳董事長林明順表示，半野生原木香菇是來自高緯度極冷氣候下、於原木上打洞植入蕈絲體所栽植而成，不僅吸收的是天然養分，還含有獨特的香氣，口感媲美鮑魚，無論是用來煲湯、拌炒，都非常可口。

而菇神加贈的黑木耳露，是來自嘉義彥廷農場，以環控栽培、第一次採收的黑木耳所製成，不僅富含滿滿的膠質，對於體內環保更有極大助益。

此外，菇神伴手禮門市還提供特色好禮「百菇香腸」，以及「珍稀養生鍋底」，送禮自用皆適宜。林明順表示，香腸幾乎是家家戶戶過年必備的食材，但一般香腸熱量高、容易膩口，菇神所研發的「百菇香腸」，以杏鮑菇取代部份肥肉入餡，不僅口感彈牙，也大大降低了熱量，並增添纖維質，吃起來更健康。

另一款以菇類熬煮而成的養生好禮「珍稀養生鍋底」，只要將鍋底煮開，加入自備的各種生鮮食材，就是一鍋美味的火鍋。林明順說，對於愛吃火鍋、又怕熬湯底麻煩的消費者，「珍稀養生鍋底」是最好的選擇。

由於年關將至，市面上販售的菇類很多，民眾在挑選菇類時，往往分不清是本土的、還是進口菇，甚至是大陸走私進來的菇，由於品質參差不齊、價格混亂，經常讓消費者無所適從。林明順表示，記得挑選傘面完整、底部是金黃色為佳；另外，肉身較厚者口感較好，香菇乾燥得愈完整、香氣愈明顯，因此挑選上以重量較輕者為佳。

林明順說，台灣因緯度及氣候的關係，幾乎不生產花菇，而是以黑皮香菇（冬菇）居多。由於花菇的口感及養份遠比冬菇來得好，因此價格相對高出許多，甚至是冬菇價格的2、3倍。

林明順強調，台灣目前所見的花菇多來自日本、韓國及大陸。因為台灣未開放大陸花菇進口，市面上的大陸菇多是未檢驗的走私菇，品質無保障，建議消費者選購花菇時，不妨多檢查菇柄，「有剪柄的花菇，多半是大陸菇！」

(工商)