陸局長槍擊市長 部門曾被當地紀委評估

中國大陸四川省攀枝花市國土資源局長陳忠恕今天在眾目睽睽下槍擊市委書記和市長。陸媒報導，當地中共紀委兩個多月前曾評估陳忠恕的工作單位，他也和昨晚落馬的官員有交集。

根據新京報，陳忠恕4日上午10時50分闖進正在召開全市戰略資源試驗區領導小組會議的會展中心，向中共攀枝花市市委書記張剡、市長李建勤連續射擊，兩人受傷但無生命危險。陳忠恕隨後自殺身亡。

儘管案情仍待釐清，但陸媒紛紛從這幾個人的關係及近來攀枝花市的動態尋找槍擊案可能的原因。

根據新京報的微信公眾號「政事兒」，陳忠恕長期在攀枝花市擔任職務，曾處理多起國土方面的腐敗案件，並在去年被表揚。

報導也引述知情人士表示，陳忠恕性格倔強、脾氣火爆。

槍擊案事發前兩個多月，攀枝花市紀委曾對國土資源局展開防治腐敗工作效果評估。而就在槍擊案前一晚，中共攀枝花市紀委發布消息，宣布攀枝花食品藥品監督管理局副局長鐘正明落馬。

陳忠恕與鍾正明都曾在攀枝花市米易縣任職，兩人工作有交集。

陳忠恕和被槍傷的張剡自2006年起共事已有10年之久，兩人都是1962年生，而另一位被槍傷的李建勤則小一歲，曾在國土資源部門工作，去年夏天才空降到攀枝花市擔任市長。1060104

(中央社)