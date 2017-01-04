17年前犯強盜案 酒駕被逮終水落石出
黃姓男子18年前僅23歲時，因隔壁鄰居整修房子，他以蜘蛛人手法侵入行竊，被李姓女屋主撞見，竟拿洗衣板敲昏對方，洗劫8000元逃逸，直到去年因酒駕被逮留下指紋才落網，高雄地院依強盜罪判他徒刑7年2月，可上訴。
黃男1999年擔任某飯店廚工，同年7月21日下午3時許，見隔壁鄰居房子正在整修，窗戶沒鎖有機可趁，遂徒手攀牆，從對方窗戶潛入後行竊，結果搜括財物時，李姓女屋主正好返家，黃男情急之下，拿起洗衣板攻擊對方。
李女頭部被敲倒地，黃男找來毛巾將她雙眼矇住，並綑綁四肢，再逼問她錢放在哪裡，洗劫8000元逃逸，李女自行脫困報警，警方雖在浴室採得1枚指紋，但多年來遲遲沒有犯嫌可比對，案情因而陷入膠著，石沉大海17年。
直到去年黃男因為酒駕被高巿警新興分局攔獲、留下指紋，比對出他涉嫌10多年前的強盜案，檢方才將他起訴。
(中時)
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