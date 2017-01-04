疑人夫介入感情 PO文要肉搜違反個資法判拘役

王姓男子認為黃姓人夫介入，導致柯姓女友移情別戀，於是在臉書張貼黃男照片，還PO文要臉友幫忙肉搜，把對方「抓出來」。王男辯稱「戴綠帽很久了」但高雄地院認定他已違反《個資法》，判拘役30天，可易科罰金及上訴。

(中時)