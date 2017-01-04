紐約火車意外 76人受傷

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美國長島鐵路一輛列車4日發生意外，救護人員在大西洋碼頭站（Atlantic Terminal）緊急救治傷者。（圖／美聯社）

美國長島鐵路一輛列車4日發生意外，救護人員在大西洋碼頭站（Atlantic Terminal）緊急救治傷者。（圖／美聯社）

美國紐約布魯克林區的長島鐵路一輛列車4日發生意外，列車玻璃破碎。（圖／美聯社）

美國紐約長島火車周三出軌，外電稱約70多人受傷。（圖取自推特）

美國紐約長島鐵路(Long Island Rail Road, LIRR)一通勤列車，台北時間4日晚（當地時間4日上午8點20分）在大西洋碼頭站（Atlantic Terminal）發生出軌意外，共有76人受傷。

綜合外電報導，該列車發生意外原因不是撞到不明物就是脫軌。意外發生時，列車車廂玻璃被壓破碎，列車傾斜，造成乘客受傷。目前尚未傳出有人死亡。最初傳出有30多人受傷，隨後，RT新聞網及法新社稱，有76人受傷。

當局尚未說明事發原因，但暫時關閉大西洋碼頭站，有關人員正進行調查意外原因。

長島鐵路(Long Island Rail Road, LIRR) 服務的區域包含曼哈頓、布魯克林、皇后區到長島等。

(中時電子報)