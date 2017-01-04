彭文正藏頭詩諷白目 張大春7字回敬

張大春(左) 、彭文正(右)為「自自冉冉」連日開戰 。(本報系資料照片)

總統府春聯題字「自自冉冉」引發媒體人彭文正、作家張大春連日開戰，針對彭文正元旦在臉書po藏頭詩諷張大春「才真白目」。有網友好奇問張大春為何沒有反擊彭文正？張大春回應說：「好鞋不踩臭狗屎」！

張大春說，北方土話「好鞋不踩臭狗屎」，說起不值得招惹或搭理的人或事，這話相當有力道。而「好鞋不踩臭狗屎」，下聯應是「正字爭由凡士林」，或是「佳作難求賢子孫」。

不少網友對此回應拍手叫好。還有網友說：「對呀，不要跟豬打架，因為牠會很高興，你會一身髒。」「有人大概忘記多年前余光中跟杜老爺互槓的結果吧XD」。

(集團連線報導)